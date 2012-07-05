Написать статьи для сайта

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Закрыт27 заявок245 просмотров

Здравствуйте! нужно написать статьи для сайта с технической тематикой: ворота, рольставни, автоматические двери, автоматика для ворот и т.п http://veles-ms.ru, статьи нужны логичные, интересные, которые интересно читать и в них можно под черпнуть знания как что то сделать,

13 лет назад
velesms
Велес 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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