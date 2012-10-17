Написать статьи для сайта

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Завершен23 заявки256 просмотров

Написать тексты для сайта go24.ee

Описать города Эстонии.

Примерно 1,5 -2 т.з.

Также написать статьи на туристическую тему. Советы туристам приезжающим в Эстонию.

13 лет назад
koksik
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$100
7 дней
Хорошая работа. Всё выполнено на хорошем уровне. В будущем обязательно воспользуюсь услугами именно этого фрилансера.
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад