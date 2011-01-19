Написать статьи и вставить их в миралинкс.

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки239 просмотров

Требуется написать статьи свадебной тематики и вставить их в биржу статей миралинкс на уже созданный мной аккаунт.

8 статей по 2000 символов по 60 рублей за статью.

Сделать эти статьи со ссылкой "свадьба".

Аккаунт от миралинкс я дам.

Адрес ссылки я дам.

ОПлата после того, как статьи пройдут проверку уникальности в миралинкс.

Итого: 500 рублей.

14 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ewangelina
Ева 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$17
2 дня
Отличная работа, сделана качественно и всрок. ТО,что надо.
Очень приятно работать с человеком, который ставит конкретные и четкие задания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ewangelina
Ева 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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