Написать статьи про компании и людей

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Закрыт11 заявок268 просмотров

18 статей о компаниях:

- объем 4000збп

- ключи в объеме 2-3 на 1000збп в разных словоформах (вариации названия)

- в статье желательно написать:

1) краткая история компании

2) сегодняшнее занимаемое положение на рынке

3) перспективы

4) Руководство

5) факты о компании

пример (ориентир, как скомпоновать и структруировать текст): http://lenta.ru/lib/14160013/

20 статей о политиках

- объем 4000збп

- ключи в объеме 2-3 на 1000збп в разных словоформах (имя и отчество, ФИО полностью имя+фамилия, в общем вариации имени)

в статье написать :

1) краткая биография

2) политические взгляды и ориентация

3) сегодняшнее занимаемое пложение

ориентироваться можно на профайлы на ленте.ру http://lenta.ru/lib/14171939/

30 статей о бизнесменах

- 4000збп

- ключи в объеме 2-3 на 1000збп в разных словоформах (вариации имени: ФИО, ФИ, ИО и пр)

в статье желательно написать :

1) краткая биография

2) сегодняшнее занимаемое пложение

3) факты, звания, заслуги

4) компании, связанные с бизнесменом

пример (ориентир, как скомпоновать и структруировать текст): http://lenta.ru/lib/14160384/

Оплата 1$ за 1000зпб. (С учетом большого объема). Если такая оплата вас не устраивает, сделайте своё предложение.

Статьи нужны побыстрее, так что возможно разделение работы на части.

Укажите пожалуйста, сколько подобных статей вы можете писать в день.

13 лет назад
neTp9c
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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