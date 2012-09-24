Необходимо написать 10 статей на тему Парфюмерия, парфюмерия оптом. Объем 1000 зн. Размещаться будут на 10 различных ресурсах. Оплата строго ЯД.
Написать статьи про компании и людей
18 статей о компаниях:
- объем 4000збп
- ключи в объеме 2-3 на 1000збп в разных словоформах (вариации названия)
- в статье желательно написать:
1) краткая история компании
2) сегодняшнее занимаемое положение на рынке
3) перспективы
4) Руководство
5) факты о компании
пример (ориентир, как скомпоновать и структруировать текст): http://lenta.ru/lib/14160013/
20 статей о политиках
- объем 4000збп
- ключи в объеме 2-3 на 1000збп в разных словоформах (имя и отчество, ФИО полностью имя+фамилия, в общем вариации имени)
в статье написать :
1) краткая биография
2) политические взгляды и ориентация
3) сегодняшнее занимаемое пложение
ориентироваться можно на профайлы на ленте.ру http://lenta.ru/lib/14171939/
30 статей о бизнесменах
- 4000збп
- ключи в объеме 2-3 на 1000збп в разных словоформах (вариации имени: ФИО, ФИ, ИО и пр)
в статье желательно написать :
1) краткая биография
2) сегодняшнее занимаемое пложение
3) факты, звания, заслуги
4) компании, связанные с бизнесменом
пример (ориентир, как скомпоновать и структруировать текст): http://lenta.ru/lib/14160384/
Оплата 1$ за 1000зпб. (С учетом большого объема). Если такая оплата вас не устраивает, сделайте своё предложение.
Статьи нужны побыстрее, так что возможно разделение работы на части.
Укажите пожалуйста, сколько подобных статей вы можете писать в день.
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