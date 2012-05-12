Написать статьи, тематика казино

КопирайтингЗавершен7 заявок189 просмотров
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Добрый день, нужно написать статьи для информационного сайта по тематике Казино.

Требования:

1. Опыт в тематике

2. Переписка по скайпу

12 лет назад
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-1)
12 лет назад
$100
5 дней
Хорошо пишет, буду еще заказывать несколько статей
Очень вежливый заказчик, оплата всегда в срок, никаких задержек не было. Очень нравится работать и надеюсь продолжить сотрудничество!