Написать статьи, тематика казино

Нужно написать статью о продвижении и оптимизации сайта примерно на 2000 символов, перед работай ознакомиться с сайтом чтобы статьи не повторялись, http://themilliondollar.ru/ Главное условие - статья должна быть уникальна и не повторяться со статьями на сайте(а ...
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Добрый день, нужно написать статьи для информационного сайта по тематике Казино.
Требования:
1. Опыт в тематике
2. Переписка по скайпу
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