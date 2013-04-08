Написать статью «Б/У оборудование и запчасти»

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка104 просмотра

Написать статью не более 2000 знаков для сайта vendingmall.ru в раздел «Б/У оборудование и запчасти».

Суть статьи : Привлекать владельцев Б/У оборудования к продаже через наш портал. Привлечь производителей и поставщиков комплектующих и запчастей

Некоторые мысли для статьи:

Оборудование для вендинга изнашивается и устаревает его можно и нужно продавать и приобретать более современное оборудование - портал vendingmall.ru поможет это сделать.

Если нельзя продать оборудование целиком (в силу своего износа) то всегда можно продать запчастями.

Мы сотрудничаем с обширным кругом производителей – можем организовать поставки комплектующих.

Текст должен быть человечный .

Стоимость предлагаю 6$ за статью.

Оплата: WMR или Яндекс – деньги

Контактные данные: Skype: biponbos , e-mail: [email protected] или в «Приватное сообщение». Аськой не пользуюсь.

12 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня
Уловили тему сразу, написали отличную статью. Спасибо!
В очередной раз заказчик всё выполнил честно и ответственно. Буду рад последующему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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