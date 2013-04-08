Написать статью «Б/У оборудование и запчасти»

Написать статью не более 2000 знаков для сайта vendingmall.ru в раздел «Б/У оборудование и запчасти».

Суть статьи : Привлекать владельцев Б/У оборудования к продаже через наш портал. Привлечь производителей и поставщиков комплектующих и запчастей

Некоторые мысли для статьи:

Оборудование для вендинга изнашивается и устаревает его можно и нужно продавать и приобретать более современное оборудование - портал vendingmall.ru поможет это сделать.

Если нельзя продать оборудование целиком (в силу своего износа) то всегда можно продать запчастями.

Мы сотрудничаем с обширным кругом производителей – можем организовать поставки комплектующих.

Текст должен быть человечный .

Стоимость предлагаю 6$ за статью.

Оплата: WMR или Яндекс – деньги

Контактные данные: Skype: biponbos , e-mail: [email protected] или в «Приватное сообщение». Аськой не пользуюсь.