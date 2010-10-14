Написать статью и размножить.

$60
КопирайтингЗавершен8 заявок262 просмотра
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Требуется написать и размножить 3 статьи.

1. Статья для типографии.

2. Статья для фитнеса.

3. Статья про work and travel.

ТЕМЫ для каждой статьи я дам.

Размер каждой статьи - 2000 символов.

Затем - каждую статью - размножить в 1000 копий, шингл 10 сходство 5%.

Срок 5 дней.

Цена вопроса - 60 долларов США.

13 лет назад
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
bolik
57 летКиргизия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$60
5 дней
Автор сделал хорошие познавательные статьи, и размножил их до неузнаваемости.
Сотрудничество проходит на высоком уровне - точное ТЗ и своевременная оплата.
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