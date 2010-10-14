Написать статью и размножить.

Нужен человек который разбирается в вопросе аутсорсинга разработки ПО. (ТЗ,ТО и прочее) От него мне потребуется консультация (очень желателен голос) что и зачем нужно. (А зачем нужно ТЗ? А как используется ТО?) Написание пакета документации на разработку ...