Написать статью на предложенную тематику

Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Требования: - грамотность и знание русского языка, - опыт работы, - ответственность, - качественное выполнение работ, - желательно: интерес к указанным ниже темам. Обязанности: - рерайт различных текстов для сайтов образовательно-развлекательной тематики. Основные тематики: Лингвистика, Литература, Техника, Фотография ...
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Написать статью 2000-3000 знк, стоимость 1 дол -1000знк, уникальность 95%. Тема "дискенидия желчевыводящих путей у детей"
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