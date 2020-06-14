Необходимо написать качественный, продающий текст для лендинга под инвестиционную компанию. Не более 7 дней. Укажите предварительную цену, за которую вы готовы выполнить этот заказ.
Написать статью на сайт по детской тематике
Здравствуйте Арина! Необходимо написать интересную статью на блог по теме" Чем занять ребенка в 4 года дома". Объем 3000 збп. Срок, желательно 2-3 дня. Соблюдение SEO-параметров. В общем ничего особенного.
Если согласны, напишите, лучше на почту. Какие условия, цена? Куда отправлять ТЗ? Жду ответ. Ольга.
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