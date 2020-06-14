Написать статью на сайт по детской тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка210 просмотров

Здравствуйте Арина! Необходимо написать интересную статью на блог по теме" Чем занять ребенка в 4 года дома".  Объем 3000 збп. Срок,  желательно 2-3 дня. Соблюдение SEO-параметров. В общем ничего особенного.  

Если согласны, напишите, лучше на почту. Какие условия, цена? Куда отправлять ТЗ? Жду ответ. Ольга.

5 лет назад
Vester
Ольга 
61 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$4
2 дня
Работа выполнена в срок. Качесто не на высоте. Есть над чем работать. Думаю Арина со всем справится. С уважением, Ольга.
Все отлично

Заявки фрилансеров

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтинг

    Необходимо написать качественный, продающий текст для лендинга под инвестиционную компанию. Не более 7 дней. Укажите предварительную цену, за которую вы готовы выполнить этот заказ.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статья на блог по детской тематике

    Здравствуйте Юлия! Вы мой первый копирайтер! Пожалуйста поправьте если что не так. Наполняю новый блог о детях.  Необходимо написать итересную, информационную статью по теме" Развитие речи у ребенка 2 лет".  Срок желательно 2 дня. В ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать рерайт статьи для пабг мобайл

    Требуется написание  рерайт статьи для мобильной игры пабг мобайл, тема" виды и разнообразие оружия"(4-5к.сим) 80 руб на 1000 символов, с дальнейшем долгосрочным сотрудничеством.  Исходник предоставлю исполнителю.

    Написание статей
    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отзывы фламандцы

    Написать отзывы на флампе, в количестве 50 шт от имени разных пользователей, об отличном отдыхе в санатории.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать текст от 2000-4000 без пробелов+заголовок

    $1

    Тематика: Мотоциклы и ретро-мото. -Пишем от первого лица.  -Нужна только полезная информация, краткая и по делу, не лейте воду, вводные конструкции не нужны. -Найдите действительно что-то интересное и необычное. -Не нужно ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтера

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера  для написания статей на блог посвященный продвижению и созданию сайтов. Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того ...

    Написание статей
    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад