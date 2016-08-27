Написать статью - обзор MMORPG игры

Описания железяк для торгующей компании. Арматура, круг, листовой прокат и т.д. всего 21 описание. Описания со смыслом, с разумным употреблением ключевых слов. Нужно чтобы вы разбирались в теме металлопроката, т.к. там присутствует техинформация. План описания: [list][*]Что это [*]тех инфа(можно ...
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Ребята всем привет.
Ищу автора, который умеет грамотно писать статьи на тему игр. В основном это будут обзоры браузерных и клиентских игр.
Это задание можно сказать пробное для вас, если понравится, то будем работать более плотнее.
Сейчас от вас требуется написать статью по обзору игры Black Desert объемом до 7500 символов без пробелов
Плачу 40 рублей за 1000 знаков без пробелов (в итоге вам на кошелек упадет 300 рублей)
Структура обзора следующая:
1. Короткое вступление
2. Сюжет
3. Интерфейс и управление
4. Геймплей (самый большой раздел с подпунктами типа "боевая система", "выбор героя", "об экиперовке" и т.д.)
5. Плюсы и минусы
6. Заключение
Более подробное ТЗ дам исполнителю.
P. S.: При дальнейшем сотрудничестве стоимость статей будет выше
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