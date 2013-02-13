Написать статью про ранние завтраки в Москве

На постоянную работу требуется ответственный копирайтер. Мы занимаемся раскруткой сайтов компаний, интернет-магазинов. Темы – авто, недвижимость, строительство, технические. Мы не пишем о красоте и здоровье, туризме и пр., поэтому авторам, которые умеют писать только на ...
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Для интернет-медиа проекта Пятница.ком (http://pyatnizza.com) нужно написать статью (5000-8000 знаков) про ранние завтраки, которые предлагаются в заведениях Москвы (информацию должна быть актуальная). Следует составить топ (рейтинг) заведений - около десяти - с небольшим описанием, а также, по возможности, подобрать к материалу иллюстрации (можно, например, взять с оф.сайтов и других источников). Текст должен быть уникальным/ авторским.
Ищем автора из Москвы.
По результатам работы возможно зачисление в штат для регулярного написания рецензий на различные места.
Пожалуйста, указывайте стоимость работы за 1000 збп.
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