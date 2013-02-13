Написать статью про ранние завтраки в Москве

Для интернет-медиа проекта Пятница.ком (http://pyatnizza.com) нужно написать статью (5000-8000 знаков) про ранние завтраки, которые предлагаются в заведениях Москвы (информацию должна быть актуальная). Следует составить топ (рейтинг) заведений - около десяти - с небольшим описанием, а также, по возможности, подобрать к материалу иллюстрации (можно, например, взять с оф.сайтов и других источников). Текст должен быть уникальным/ авторским.

Ищем автора из Москвы.

По результатам работы возможно зачисление в штат для регулярного написания рецензий на различные места.

Пожалуйста, указывайте стоимость работы за 1000 збп.