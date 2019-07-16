Написать статью про возможности Paint

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Завершен10 заявок244 просмотра

Здравствуйте.

Нужно написать статью для блога про возможности программы Paint.

Статья должно быть живой, как рассказ близкому другу, с вопросами и советами.

В статье необходимо использовать ключевые слова и подзаголовки.

Размер статьи - 3700 символов без пробелов.

Оригинальность - 95%.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Жду ваших предложений.

Спасибо.

6 лет назад
nocleep
Марина 
51 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maxfrancisco
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
6 лет назад
$8
1 день
Escrow
Отличная статья получилась! Так, как было нужно. Все требования соблюдены. Быстро, и, главное, грамотно. Оригинальность - 99%. Всегда на связи, быстро все делает и отвечает. Если Вы новичок, проконсультирует по всем вопросам. Поэтому продолжаю с Максимом сотрудничать, и Вам советую.
Марина - отличный заказчик. Быстро отвечает на возникающие вопросы по заданию. Оперативно проверила выполненную работу и сделала оплату. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

maxfrancisco
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
6 лет назад

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