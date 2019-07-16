Необходимо написать статью в газету порядка 5 000-6000 тысячи слов. Со слов очевидца. Рассказать историю. При отклике пожалуйста прикрепляйте ваше портфолио с аналогичными статьями и сумму за 1000 знаков с пробелами
Написать статью про возможности Paint
Здравствуйте.
Нужно написать статью для блога про возможности программы Paint.
Статья должно быть живой, как рассказ близкому другу, с вопросами и советами.
В статье необходимо использовать ключевые слова и подзаголовки.
Размер статьи - 3700 символов без пробелов.
Оригинальность - 95%.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Жду ваших предложений.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Написание текстов на веб сайт. Описание каждого товара. Текст уникальный. Около 40 текстов по. Длина текста оговаривается. Суть. СЕО Woolestonia.comКопирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать 8 произвольных вакансий для раздела Java (4 на русском и 4 на украинском языке). Название всех вакансий должны отличаться. Текст вакансии должен быть логичный и правдоподобный. Допустим копирайт и рерайт. Уникальность текста не должна ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Написать тексты для сферы ритуальных услуг. 90 руб/100 знаков бпб.Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен грамотный исполнитель для написания большой статьи на строительную тематику с соблюдением всех правил написания текстов.Статья от 70000 тысяч символов, с разделением на обзацы и подзаголовки.Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть текст презентации по оздоровительному средству, нужно переработать презентацию и сделать копирайтинг для лендинга на 6-7 экранов.Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать прототиплендинга битрикс разработчика-фрилансера и написать текст для блоков. Текст уникальность проверяться не будет. Главное, чтобы цеплял и был убедительным. Укажите бюджет в отклике.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно чтобы замок открывался в админке и работало от батареек Расчеты через BarterCoin только - смотрите что это, и главное условие никаких жалоб на эту систему - она такая какая есть.Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Если задание не относится к указанному разделу прошу подсказать в какое направление мне обращаться. Бесплатное мобильное приложение (социальная сеть). За основу приложения взяли stories (истории), это когда человек опубликовывает фото или короткое видео и ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно написать тексты согласно ТЗ сео-специалиста медицинская тематика. Оплата выполненного ТЗ по тарифу 1$ за 1000 символов, при условии что текст читаем написан для людей, нет смысловых и синтаксических ошибок, соответствует требованиям сео-специалистов. ТЗ и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад