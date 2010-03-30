Написать технические статьи

Для индустриального блога нужны статьи (платформа WordPress). Тема статей: строительная, дорожная техника. Названия будут выданы исполнителю после общения и договоренности о сотрудничестве.

Количество статей 40 шт.

Кроме написания статей понадобится подобрать картинки и наполнить в блог по категориям, как будет показано в примере после написания статей.

Оплата в 2 этапа: после написания 20 статей и их размещения в блоге, (50% оплаты). После написания и размещения второй части в 20 шт (50 % оплаты).

Требования к содержанию статей: осмысленный текст, полезный потребителю. Дополнительные условия и вопросы обговорим перед сотрудничеством.

Цена за проект - 40 - 50 у.е. Возможны бонусы.

Гарантируется быстрая проверка и оплата. Ожидается качественная работа и ответственное сотрудничество.

В случае обоюдного удовольствия в работе - дополнительное задание.