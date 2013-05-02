Написать текст 1500 зн. на сайт

$25
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка119 просмотров

Доброго времени суток! Требуется написать текст 1500 зн. по теме "Промо роботы" . Ключи и информацию о товаре дам.

12 лет назад
zadira004
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolai11
Николай 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$25
1 день
Как всегда все отлично! Отличный исполнитель!
Четкое понимание конечной цели и умение довести ее смысл до исполнителя всегда являлось отличительной чертой Александра. Спасибо за очередную возможность сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Nikolai11
Николай 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад