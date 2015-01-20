Написать текст для компании

Добрый день! Нужен хороший копирайтер для рерайта текстов на тематику туризма и путешествий. ТЗ и требования будут предоставлены. Сейчас обороты не максимальные, потребуется до 50 текстов в месяц. Размер одной статьи примерно 6к символов. Стоимость 1к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно написать текст о компании, предоставляющей услуги разработки веб-сайтов, веб-дизайн, приложения для айфон/андроид.
Язык: английский
Просьба писать людей хорошо знающих английский язык.
P.S: не нужно писать на русском, а потом переводить в переводчках. Я отлично знаю английский язык, но, увы, писать красивые тексты не умею (как на русском, так и на других языках).
Бюджет: 70р/1000 знаков б/п.
Пишите свои скайпы.
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