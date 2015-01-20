Написать текст для компании

Здравствуйте.

Нужно написать текст о компании, предоставляющей услуги разработки веб-сайтов, веб-дизайн, приложения для айфон/андроид.

Язык: английский

Просьба писать людей хорошо знающих английский язык.

P.S: не нужно писать на русском, а потом переводить в переводчках. Я отлично знаю английский язык, но, увы, писать красивые тексты не умею (как на русском, так и на других языках).

Бюджет: 70р/1000 знаков б/п.

Пишите свои скайпы.