Написать текст для неординарного туристического сайта

Нужен копирайтер, который сможет «проникнуться духом сайта http://www.route-report.com/ru/report_search/» и поймет, что, и в каком стиле нужно писать.

Для начала написать одну статью 500-1000 символов без пробелов.

Для какой страницы скажу выбранному исполнителю.

Это будет написание существующего текста (не рерайт), пока только на русском языке, хотя сайт мульти язычный, знание второго (третьего) языка на уровне “advanced” у автора будет большим плюсом в дальнейшем.Необходимы не рекламные или «продажные» тексты, не банальные и не литературные выражения, а тот вариант, что ближе к стилю общения людей, для которых пишем, от лица которых пишем, которые «живут» такими же путешествиями.

Цена: 50 руб - 1000 символов без пробелов.