Написать текст для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки122 просмотра

Добрый день

Нужно написать текст для страницы О НАС

Драйвово, живо, бодро

С уважением, Евгений Варава

12 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$25
1 день
Дмитрий оперативно справился с поставленной задачей, создав текст на главную страницу ярким, пестрым,запоминающимся! Продолжаем сотрудничество. Рекомендую.
Евгений дал четкое и понятное ТЗ, опираясь на которое, писать было одно удовольствие! Спасибо, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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