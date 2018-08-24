Написать текст для видео в виде рассказа

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Закрыт5 заявок206 просмотров

Есть канал на ютуб с уже сформировавшейся тематикой. Есть много отснятого материала , что и является примерными темами для будущих видео.

https://www.youtube.com/channel/UCkzQd8UHkKFREfXcjFT9UmA

Если не получится вставить ссылку, канал легко находится простым поиском на ютуб: "Ника Колосова" и выдается первым в списке.

Задача: написать текст - примерно на 3 страницы +/- шрифт 14.

Тематика: полезные советы по аренде жилья, выбору пляжей, сезону, про мошенников и тд. Все, что связано с Таиландом. Точнее с островами Самуи и Пхукет.

7 лет назад
inetcom
Олег 
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров