Написать текст на главную для интернет магазина

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок233 просмотра

Требуется оперативно написать текст на главную страницу интернет магазина. Тема - пластиковая мебель.

детали отправлю в личку

11 лет назад
stcyilmaz
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Задание выполненно в сроки, тексты отличные. Буду обращаться еще.
Эмиль дал предельно ясное ТЗ и моментально оплатил работу. Спасибо за интересный заказ:)

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт 300 новостей

    $500

    Доброго. Требуется выполнить рерайт 300 новостей по 1000 знаков. Я даю сайты куда новости пойдут + ссылку которую вставить в текст новости - ищите тематичную сайту новость и выполняете ее рерайт вставляя ссылку. ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер.

    $250

    Доброго. Ежедневно буду давать адрес сайта + ссылку которую надо вставить в новость. Ваша задача найти новость которая подходит к данному сайту и выполнить ее рерайт и вставить ссылку в текст - прислать ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт текстов юридической тематики

    Здравствуйте! Необходимо сделать качественный и вдумчивый рерайт 12 текстов юридической тематики хорошим русским языком. Общий объем - порядка 20.000 символов. От вас - цена, сроки, ссылки на свои работы, чтобы оценить стиль изложения. Спасибо.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер -написание статей для игрового портала

    $1000

    Для крупного магазина игровых приставок требуется копирайтер, знающий азы данной специфики и интересующийся ей в свободное время. Мы не ставим вам план - вы пишите постоянно. Основная задача - продвижение этими статьями сайта ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Английские статьи. Рерайтер.

    $500

    Здравствуйте. Требуется рерайтер на английские статьи. Можно 2 человека. Тематика - музыка, айфоны, твиттер, и тд оплату можно обсудить Пожелания: Ответственность Всегда на связи Возможность созвона в скайпе ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение карточками товаров сайта-каталога

    Требуется наполнить новый сайт-каталог товарами по мототехнике – tokomoto.ru Сайт сделан на Битриксе и в нем заложена стандартная структура карточки товара: название, фото, ссылка на видео, цена, описание, характеристики и др. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статья на главную.

    Нужна статья на главную сайта по красоте и здоровью. Сео-оптимизированная, потому нужен тот, кто в этом понимает! Думаю девушка, так как тематика женская. Объем около 3 тыс сим. Уникальность максимальная по нескольким программам. Сайт напишу ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать статью.

    Нужно написать статью, связанную с раскруткой HR бренда компании через социальные темы и Интернет (продвижении компании в социальных сетях) Объем статьи – примерно 7–12 тыс. знаков с пробелами. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад