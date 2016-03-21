Здравствуйте! нужно написать тексты для сайта компании, которая осуществляет доставки в Китай. В заявках указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.
Написать текст на сайт о Автомобильных коврах
Нужно написать текст не большой для страницы на сайт о продукции ( автомобильные ковры). Ничего сложного: лаконично сформулировать текст, красиво преподнести товар. Подробности задания высылаю в л. с.
Заявки фрилансеров
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