Написать текст на сайт о Автомобильных коврах

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Закрыт16 заявок206 просмотров

Нужно написать текст не большой для страницы на сайт о продукции ( автомобильные ковры). Ничего сложного: лаконично сформулировать текст, красиво преподнести товар. Подробности задания высылаю в л. с.

9 лет назад
blud25
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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