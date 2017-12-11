Написать текст по ТЗ - "Сертификат на стекло"

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Завершен2 заявки156 просмотров

Требуется написать текст для серфикационного центра

Оплата 100 руб/1000 знаков

Проверка уникальности по text.ru, не менее 95%

Просьба написать текст максимально понятным языком.

*Пополняем штат копирайтеров. Нам нужны ответственные люди, которые не затягивают сроки, точно исполняют ТЗ и заинтересованы работать на постоянной основе.

8 лет назад
d_zhuravleva
Дарья 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

evsokolova
Евгения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$6
1 день
Оперативно написана первая работа
Дарья - отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

evsokolova
Евгения 
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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