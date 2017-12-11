Написать коммерческие тексты по 2500 на каждую страницу. Требования: минимум воды, все по делу: мы такие-то, у акпп (марка) такие-то проблемы бывают, и на каждую у нас найдется подходящая деталь. Подзаголовки, максимум 2 списка ...
Написать текст по ТЗ - "Сертификат на стекло"
Требуется написать текст для серфикационного центра
Оплата 100 руб/1000 знаков
Проверка уникальности по text.ru, не менее 95%
Просьба написать текст максимально понятным языком.
*Пополняем штат копирайтеров. Нам нужны ответственные люди, которые не затягивают сроки, точно исполняют ТЗ и заинтересованы работать на постоянной основе.
Выбранный исполнитель
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