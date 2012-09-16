Необходимо выполнить рерайт статьи. Суть - продажа услуг контекстной рекламы Google Adwords. Предмет: базовые понятия, объяснение принципов работы, ключевые слова, объявления, страницы приземления. текст не сложный, но опыт ...
Написать текст под ключевые слова
Для этой страницы http://www.kavakava.com.ua/ocs под следующие ключевые слова:
Офис кофе сервис
аренда кофеварки
аренда кофемашины
доставка кофе в офис
кофе в зернах
ремонт кофеварки
Нужно написать:
1. Текст, объем текста 2500 - 3000 знаков
2. текст для снипетта под мета дискрипшн. объем 250 зн
Жду предложения. цена. сроки.
Заявки фрилансеров
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