Написать тексты для сайта

Необходимо написать тексты/статьи для сайта, описание услуг/

Сфера деятельности:

Техническая защита информации, оборудование помещений информ.системами, системы безопасности, акустические комнаты переговоров. Системы пожаротушщения и сигнализации. И другие услуги.

Нужен человек который немного разбираетсмя в вопросе, или который убедит клиента что сможет легко разобраться в вопросе. Т.е. нужно написать текст как профессионал а не как обыватель.

Условие: обязательно присутствие в Киеве, встреча с клиентом в киевском офисе. Первая встреча в понедельник.

Оплата: 5-10 долл. за 1000 знаков.