Написать тексты для сайта Охранных систем

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Завершен16 заявок197 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать тексты для сайта Охранных систем.

Список разделов предоставлю в личку, порядка 10 страниц 

В среднем 2 000 - 3 000 симоволов на страницу.  

Оплата по факту приемки работы.

8 лет назад
onsales
Денис 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$22
3 дня
Тексты написаны, замечания учтены, я доволен!
Отличный заказчик, сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад