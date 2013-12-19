Написать тексты на тематику "Услуги Связи". Срочно

Нужно на основе информации в файле doc из различных источников, написать красивый и уникальный контент для сайта. Под "Красивым" я подразумеваю, подзаголовки, списки, легкость чтения и в тоже время достаточная информативность.

Максимальная длинна текста - 3000 тыс символов

Цена 3-4$ за 1к

Примеры тематик:

Ip-телефония

Каналы связи по технологии SCPC

передача данных и шпд

и др.

Статьи для раздела Услуги.

С тематикой лучше быть знакомыми, ибо в исходниках тогда не разберётесь.

За задание браться сразу, текст нужен к завтрашнему дню - в течении первой половины дня.

Если тексты будут на достойном уровне, ожидайте ещё заказов.