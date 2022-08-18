Написать цикл статей о здоровом образе жизни

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт48 заявок737 просмотров

Нужно написать 10 статей о здоровом образе жизни. Обьем около 4000 знаков. Дам примеры статей на которые ориентируемся по структуре и содержанию. 

3 года назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Ира
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
42 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Полина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
52 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Снежана
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Еліна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
41 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Елисей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
14 часов назад
246 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Елизавета
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
3 года назад
Юлія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
71 отзыв
3 года назад
Софія
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Людмила
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Надежда
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алёна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Даша
 
31 год
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Ирина
 
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
264 отзыва
3 года назад
Марія
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Анастасия
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
22 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Анастасія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дэнни
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Марк
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
3 года назад
Надежда
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Таисия
 
54 года
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
30 отзывов
3 года назад
Євген
 
31 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрій
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
15 часов назад
49 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайт текстом

    Ищется копирайтер/рерайтер для наполнения сайта текстом с мнением о магазинах. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Требуется хороший русский язык, навыки работы с Word и браузером, а также уникальность текста от 95%.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимы авторы знающий английский язык!

    Ищем авторов, владеющих английским языком, для написания нескольких десятков статей объемом по 2000 символов. Задача заключается в создании качественного контента. Опыт в копирайтинге приветствуется.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно срочно написать гороскоп на неделю всех знаков зодиака для

    $3

    Требуется срочно написать гороскоп на неделю для всех знаков зодиака объемом 3000 знаков. Условия оплаты - пост оплата. Ожидается качественный и оригинальный текст, соответствующий требованиям.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 20 отзывов для карт и отзовиков

    $11

    Требуется написать 20 отзывов для Яндекс карт, 2GIS, Flamp и Zoon. Необходимо создать по 5 отзывов в разном стиле для каждой платформы. Объем отзывов должен составлять 250-500 символов без пробелов, с использованием ключевых слов и допустимыми грамматическими ошибками для реалистичности. Срок выполнения — до завтра 12:00.

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно написать десять текстов по 2000 знаков - авто сайт

    Требуется написать десять текстов по 2000 знаков для авто сайта. Проект подразумевает создание качественного контента с учетом специфики автомобильной тематики. Дедлайн для выполнения задания - 22-08-2022.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написание статьи - Хронический стресс, Наука. Нейробиология стресса.

    Требуется написать уникальную статью объемом 3000-4000 символов на тему хронического стресса и его нейробиологии. Включить информацию о том, как тело реагирует на стресс, упомянуть гормоны и нейромедиаторы, а также последние значимые исследования. Необходимо собрать информацию из интернета и перефразировать её в текст, приложив ссылки на источники.

    Написание статей
    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовить ответы на экзамен по психологии

    Необходимо подготовить грамотные и структурированные ответы на вопросы экзамена по психологии. Все ответы должны быть написаны на украинском языке с использованием предоставленной литературы. В файле указаны все вопросы, которые будут на экзамене.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лендинг (текст + структура)

    Требуется разработать лендинг для IT-услуги, включая текст и структуру. Услуга имеет различные тарифы. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ и ориентировочную стоимость. Срок выполнения — до конца этой недели.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    3 года назад