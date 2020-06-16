Требуется копирайтер Для написания текстов, в интернет магазин с детскими вещами и игрушками. Нужно будет писать 1 небольшой текст к фото для поста. Число знаков в тексте до 500. Оплата 50р ...
Написать заголовки и текст для постов
Ищу копирайта для написания постов для соц. сетей
Заявки фрилансеров
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