Ищется копирайтер для написания статей по психологии и IT сфере на заданные темы. Предпочтение отдается студентам журфака. Задача включает создание качественного контента согласно требованиям.
Написати корисну статтю для блогу сайту про вивчення англійської мови
Потрібно написати нативну, корисну та змістовну статтю українською (або англійською — за бажанням), яка висвітлює один із аспектів вивчення англійської мови.
Мета — не рекламна, а просвітницька. Важливо, щоб у тексті органічно було розміщено одне активне посилання на сайт онлайн-школи англійської мови Next Level English:
👉 https://nextlevelenglish.com.ua/
Можливі теми (на вибір):
Топ 5 безкоштовних способів вивчення англійської мови в 2025 році
Як вивчити англійську з нуля дорослому: покрокова стратегія
Онлайн-ресурси, які справді допомагають: мій особистий досвід
Що таке CEFR і чому важливо отримати сертифікат
Як не кинути вивчення англійської на другому тижні: психологічні прийоми
Вимоги до тексту:
Обсяг: від 5000 до 6000 знаків
Унікальність 95%+ (перевірка на Copywritely)
Посилання має бути вставлене нативно, без "купуйте зараз", "лише тут" тощо
Публікація має бути природною, без прямої реклами
Мінімум 5 підзаголовків, списки, приклади
Посилання вставити у вигляді анкора або контекстно
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