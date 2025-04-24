Написати корисну статтю для блогу сайту про вивчення англійської мови

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Открыт34 заявки334 просмотра

Потрібно написати нативну, корисну та змістовну статтю українською (або англійською — за бажанням), яка висвітлює один із аспектів вивчення англійської мови.

Мета — не рекламна, а просвітницька. Важливо, щоб у тексті органічно було розміщено одне активне посилання на сайт онлайн-школи англійської мови Next Level English:
👉 https://nextlevelenglish.com.ua/

Можливі теми (на вибір):

  • Топ 5 безкоштовних способів вивчення англійської мови в 2025 році

  • Як вивчити англійську з нуля дорослому: покрокова стратегія

  • Онлайн-ресурси, які справді допомагають: мій особистий досвід

  • Що таке CEFR і чому важливо отримати сертифікат

  • Як не кинути вивчення англійської на другому тижні: психологічні прийоми

Вимоги до тексту:

  • Обсяг: від 5000 до 6000 знаків

  • Унікальність 95%+ (перевірка на Copywritely)

  • Посилання має бути вставлене нативно, без "купуйте зараз", "лише тут" тощо

  • Публікація має бути природною, без прямої реклами

  • Мінімум 5 підзаголовків, списки, приклади

  • Посилання вставити у вигляді анкора або контекстно

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