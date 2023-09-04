Написати тексти по прикладу

$50
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Написати тексти по прикладу

2000-2500 символів

https://docs.google.com/document/d/1NwskDPT8ZMw_HIoNMdHhqLJGEO53aIVB/edit?usp=sharing&ouid=116032565052380978667&rtpof=true&sd=true

4 месяца назад
taraszador
Тарас 
38 летУкраина
год в сервисе
Был
2 месяца назад
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