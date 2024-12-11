Написати відгук щодо додатку (телефон Android)

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  2. Копирайтинг
Закрыт57 заявок398 просмотров

Необхідно написати відгук щодо додатку (телефон андроїд). Усю необхідну інформацію надам в особистих повідомленнях.

Написание отзывов
5 месяцев назад
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
10 дней назад

Заявки фрилансеров

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