Требуется креативный сценарист для создания вирусных рилсов в блоге эксперта про ИИ на постоянной основе. Обязателен опыт работы с короткими видео и умение адаптировать контент под целевую аудиторию. Основные задачи: разработка уникальных сценариев, сотрудничество с командой и оперативная работа над контентом с учетом актуальных трендов.