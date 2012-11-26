Наполнение для сайта, тематика - ремонт авто

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Завершен11 заявок211 просмотров

Доброго времени.

Требуется написание статей на сайт по ремонту авто - это статьи в разделы.

Сайты, необходимые наполнить кидаю в личку.

Объем текстовой информации для одного раздела - от 700 до 1500 символов.

Текст должен быть качественно структурирован, в нем должны присутствовать ключевые слова для данного раздела и специфичные термины, относящиеся к сабжу.

В качестве тестового задания можете выбрать любой раздел сайта.

Тематика - ремонт маз, камаз + ремонт + узел маз, камаз;

ремонт ауди, vw, skoda, chevrolet

Всего 2 сайта.

Написание статей
13 лет назад
Ivanopulus
Иван 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
50 отзывов
13 лет назад
$90
10 дней
Все сделано во-время и качественно. Работой доволен.
Только положительные впечатления от работы с Иваном. Четкое ТЗ, вежливое общение, оплата в полном объеме. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
50 отзывов
13 лет назад

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