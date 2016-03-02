Наполнение форумов

Необходимо наполнить несколько наших форумов (новые темы и посты в старых).

Тема 300-500 зн бп, пост 200-300 зн. бп

Темы форумов: дачи-садоводство, свадьба, путешествия и эмиграция.

Спектр тем дается, возможен рерайт.

Пишите, пожалуйста, сразу цену за тему и пост.

Общее кол-во около 1000 тем\постов.

Акки будут созданы под вас.

Оплата на qiwi строго по факту, можно поэтапно.