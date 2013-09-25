Наполнение каталога фильмов

КопирайтингЗавершен1 заявка167 просмотров
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Продолжение работ по наполнению фильмотеки. Условия сотрудничества - прежние: написание+самостоятельная публикация.

10 лет назад
_Klient_
Андрей 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$4300
50 дней
Достаточно быстро Александр смог написать большое количество текстов и осуществить их публикацию. К качеству - нареканий нет. Продолжаем сотрудничество по проекту.
Андрей - отличный заказчик. Уже в который раз сотрудничество с ним проходит на единой, приятной волне. Буду рад и далее работать с Андреем.
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