Наполнение контентом 5 сайтов. Копипаст на 80%.

Нужно наполнить 5 сайтов контентом. Сайты на DLE (3) и WordPress (2) – все мобильной тематики. В среднем на один сайт 100 моделей телефонов.

Наполнить надо моделями телефонов. По сути копипаст с легким рерайтом. Что и откуда брать покажу. Нужен человек, который разбирается в DLE и WordPress.

От исполнителя необходимы:

* аккуратность;

* внимательность;

* усидчивость;

* адекватность.

Задание элементарное. Предпочтение отдам тому, кто предложит лучшее соотношение цена/качество.

Задание без предоплаты. Оплата по факту наполнения всех сайтов. Кидать никого не собираюсь – не верите, прочитайте отзывы.