Наполнение контентом 5 сайтов. Копипаст на 80%.

КопирайтингЗакрыт1 заявка330 просмотров
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Нужно наполнить 5 сайтов контентом. Сайты на DLE (3) и WordPress (2) – все мобильной тематики. В среднем на один сайт 100 моделей телефонов.

Наполнить надо моделями телефонов. По сути копипаст с легким рерайтом. Что и откуда брать покажу. Нужен человек, который разбирается в DLE и WordPress.

От исполнителя необходимы:

* аккуратность;

* внимательность;

* усидчивость;

* адекватность.

Задание элементарное. Предпочтение отдам тому, кто предложит лучшее соотношение цена/качество.

Задание без предоплаты. Оплата по факту наполнения всех сайтов. Кидать никого не собираюсь – не верите, прочитайте отзывы.

13 лет назад
gevak
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
Выбранный исполнитель
tchmn
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$1
2 дня
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