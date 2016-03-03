Наполнение контентом

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Закрыт14 заявок211 просмотров

Добрый день!

Требуется копирайтер для заполнения контента сайта.

Уровень специалиста средний, для примера портфолио достаточно будет ссылки на примеры ваших работ.

Тематика сайта - гранитное производство. По срокам- на выполнение 2 недели.

Предложения по цене в л.с.

9 лет назад
dema2201r
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров