Нужны оптимизированные уникальные статьи для сайта http://vertusite.ru/ Каждая статья около 3000-5000 символов без пробелов. Названия статей, это же ключевые фразы: Телефоны Cartier; Телефоны Louis Vuitton; Телефоны Rado; Телефоны Tag ...
Наполнение контентом сайта авторынка
Сразу говорю:
Цена низкая. Аргументирую простой тематикой, широким спектром источников для рерайта и
детальным ТЗ.
Требуется написать оригинальные оптимизированные сео-статьи для сайта: http://auto-industria.ru/
Компания находится в Санкт-Петербурге. Уже много лет занимается продажей подержанных авто,
также продают б/у и новые катера.
Услуги:
- покупка и продажа подержанных автомобилей;
- обмен автомобилей с пробегом;
- помощь в продаже, прием на комиссию подержанного автомобиля;
- предпродажная подготовка, мелкий ремонт;
- подбор, поиск и диагностика подержанных автомобилей по Санкт-Петербургу;
- импорт автомобилей с пробегом из Европы и Америки;
- кредитование покупки автомобиля;
- оформление купли-продажи, в том числе с выездом к заказчику;
- страхование ОСАГО, КАСКО, в том числе с выездом к заказчику;
- регистрационные и другие действия в ГИБДД.
В статьях "похвалить" компанию за отличную работу с клиентами, юридическую чистоту и качество оказываемых услуг.
Возможный рерайт:
В статьях только прямое вхождение ключей!
Все запросы статьи должны быть в первом абзаце статьи, точнее в первых 150-180 символах!
Теперь о каждой из статей:
1. Главная страница. 5000 символов
Запросы:
продажа подержанных автомобилей
купить подержанный автомобиль
продажа подержанных автомобилей в санкт-петербурге
- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)
2. Страница Авторынка. 4000 символов
Запросы:
авторынок
авторынок в санкт-петербурге
сайт авторынка
- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)
3. Страница оценки авто. 3000 символов
Запросы:
оценка стоимости автомобиля
оценка автомобиля для продажи
оценить автомобиль
- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)
4. Страница комиссии автомобиля. 3000 символов
Запросы:
автомобиль на комиссию
договор комиссии автомобиля
прием автомобилей на комиссию
сдать автомобиль на комиссию
- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)
5. Страница обмена авто. 4000 символов
Запросы:
обмен авто
обмен автомобилей
обмен авто с доплатой
- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)
обмен авто с пробегом - 2-3 раза внедрить в текст статьи.
6. Страница подбора авто. 3000 символов.
Запросы:
подбор автомобиля по параметрам
выбор автомобиля по параметрам
- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)
помощь в выборе автомобиля
выбор подержанного автомобиля - 2-3 раза внедрить в текст статьи.
7. Страница помощи в покупке авто. 3000 символов.
Запросы:
помощь в покупке автомобиля
помощь в покупке авто
помощь в покупке подержанного автомобиля
- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3
запроса: каждого по одному)
8. Страница авто на запчасти. 3000 символов
Запросы:
продажа авто на запчасти
разборка автомобиля на запчасти
продажа автомобиля на запчасти
- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3
запроса: каждого по одному)
9. Страница срочного выкупа авто: 4000 символов.
Запросы:
выкуп автомобилей
срочный выкуп автомобилей
срочно продать автомобиль
- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3
запроса: каждого по одному)
договор выкупа автомобиля - 2-3 раза внедрить в текст статьи.
выкуп подержаных автомобилей - 2-3 раза внедрить в текст статьи.
10. Страница тех.обслуживания авто. 3000 символов.
Запросы:
техническое обслуживание автомобилей - 4 раза за статью
станция технического обслуживания автомобилей - 4 раза за статью
стоимость технического обслуживания автомобилей - упомянуть 2-3 раза в тексте.
11.Страница диагностики авто. 3000 символов.
Запросы:
диагностика автомобиля перед покупкой - 4 раза
диагностика автомобиля цена
полная диагностика автомобилей
- Остальные по 1 разу на каждую 1000 символов.
12. Страница кредита на авто. 3000 символов
Запросы:
автокредит на подержанные автомобили - 4 раза
подержанный авто в кредит
кредит на подержанный автомобиль
- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)
купить подержанный автомобиль в кредит - 2-3 раза в тексте.
13. Страница продажи катеров. 3000 символов.
Запросы:
продажа катеров - 4 раза
цены на катера - 3 раза
купить катер - 1 раз
14. На данную страницу переходят с 13й статьи. 3000 символов
Запросы:
купить катер - 4 раза
новые катера - 3 раза
подержанный катер - 3 раза
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