Наполнение контентом сайта авторынка

Сразу говорю:

Цена низкая. Аргументирую простой тематикой, широким спектром источников для рерайта и

детальным ТЗ.

Требуется написать оригинальные оптимизированные сео-статьи для сайта: http://auto-industria.ru/

Компания находится в Санкт-Петербурге. Уже много лет занимается продажей подержанных авто,

также продают б/у и новые катера.

Услуги:

- покупка и продажа подержанных автомобилей;

- обмен автомобилей с пробегом;

- помощь в продаже, прием на комиссию подержанного автомобиля;

- предпродажная подготовка, мелкий ремонт;

- подбор, поиск и диагностика подержанных автомобилей по Санкт-Петербургу;

- импорт автомобилей с пробегом из Европы и Америки;

- кредитование покупки автомобиля;

- оформление купли-продажи, в том числе с выездом к заказчику;

- страхование ОСАГО, КАСКО, в том числе с выездом к заказчику;

- регистрационные и другие действия в ГИБДД.

В статьях "похвалить" компанию за отличную работу с клиентами, юридическую чистоту и качество оказываемых услуг.

Возможный рерайт:

http://albiauto.ru

http://www.bluefish.ru/

http://www.autoexpres.ru/

http://www.auto-tsk.ru/

http://www.r93.ru/

http://avtorinok.spb.ru/

http://petercars.ru/

http://carsguru.net/

В статьях только прямое вхождение ключей!

Все запросы статьи должны быть в первом абзаце статьи, точнее в первых 150-180 символах!

Теперь о каждой из статей:

1. Главная страница. 5000 символов

Запросы:

продажа подержанных автомобилей

купить подержанный автомобиль

продажа подержанных автомобилей в санкт-петербурге

- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)

2. Страница Авторынка. 4000 символов

Запросы:

авторынок

авторынок в санкт-петербурге

сайт авторынка

- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)

3. Страница оценки авто. 3000 символов

Запросы:

оценка стоимости автомобиля

оценка автомобиля для продажи

оценить автомобиль

- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)

4. Страница комиссии автомобиля. 3000 символов

Запросы:

автомобиль на комиссию

договор комиссии автомобиля

прием автомобилей на комиссию

сдать автомобиль на комиссию

- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)

5. Страница обмена авто. 4000 символов

Запросы:

обмен авто

обмен автомобилей

обмен авто с доплатой

- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)

обмен авто с пробегом - 2-3 раза внедрить в текст статьи.

6. Страница подбора авто. 3000 символов.

Запросы:

подбор автомобиля по параметрам

выбор автомобиля по параметрам

- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)

помощь в выборе автомобиля

выбор подержанного автомобиля - 2-3 раза внедрить в текст статьи.

7. Страница помощи в покупке авто. 3000 символов.

Запросы:

помощь в покупке автомобиля

помощь в покупке авто

помощь в покупке подержанного автомобиля

- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3

запроса: каждого по одному)

8. Страница авто на запчасти. 3000 символов

Запросы:

продажа авто на запчасти

разборка автомобиля на запчасти

продажа автомобиля на запчасти

- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3

запроса: каждого по одному)

9. Страница срочного выкупа авто: 4000 символов.

Запросы:

выкуп автомобилей

срочный выкуп автомобилей

срочно продать автомобиль

- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3

запроса: каждого по одному)

договор выкупа автомобиля - 2-3 раза внедрить в текст статьи.

выкуп подержаных автомобилей - 2-3 раза внедрить в текст статьи.

10. Страница тех.обслуживания авто. 3000 символов.

Запросы:

техническое обслуживание автомобилей - 4 раза за статью

станция технического обслуживания автомобилей - 4 раза за статью

стоимость технического обслуживания автомобилей - упомянуть 2-3 раза в тексте.

11.Страница диагностики авто. 3000 символов.

Запросы:

диагностика автомобиля перед покупкой - 4 раза

диагностика автомобиля цена

полная диагностика автомобилей

- Остальные по 1 разу на каждую 1000 символов.

12. Страница кредита на авто. 3000 символов

Запросы:

автокредит на подержанные автомобили - 4 раза

подержанный авто в кредит

кредит на подержанный автомобиль

- каждый запрос должен упоминаться 1 раз на каждую 1000 символов (т.е. на 1000 символов - 3 запроса: каждого по одному)

купить подержанный автомобиль в кредит - 2-3 раза в тексте.

13. Страница продажи катеров. 3000 символов.

Запросы:

продажа катеров - 4 раза

цены на катера - 3 раза

купить катер - 1 раз

14. На данную страницу переходят с 13й статьи. 3000 символов

Запросы:

купить катер - 4 раза

новые катера - 3 раза

подержанный катер - 3 раза