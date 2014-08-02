Наполнение магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок311 просмотров

Нужно наполнить мебельный интернет-магазин, добавить новые категории, залить новые товары. Фото товаров нужно будет брать с сайта поставщика, остальное из прайса. К каждому товару необходимо написать небольшое описание (2-3 предложения). Сайт на cms Joomla, с магазином joomshopping. Желателен опыт работы с этими системами, если нет, не страшно, всему научим. Обязательно знание excel или его аналога open office calc. Жду ваших предложений.

Joomla
11 лет назад
Evamebel
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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