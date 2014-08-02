Наполнение магазина

Нужно наполнить мебельный интернет-магазин, добавить новые категории, залить новые товары. Фото товаров нужно будет брать с сайта поставщика, остальное из прайса. К каждому товару необходимо написать небольшое описание (2-3 предложения). Сайт на cms Joomla, с магазином joomshopping. Желателен опыт работы с этими системами, если нет, не страшно, всему научим. Обязательно знание excel или его аналога open office calc. Жду ваших предложений.