Необходимо делать рерайт статей и новостей по теме Юридические услуги, юридические консультации. В качестве теста необходимо будет сделать рерайт новости 300-500 символов. Новость я дам. Пишите ваши предложения. Наличие текстов по данной теме ...
Наполнение небольшого сайта на ENGLISH (рерайт)
Нужно наполнение небольшого СДЛ на ENGLISH (финансовая тематика).
Написание текстов для нескольких разделов белого сайта для людей с использованием рерайта и комбинирования готовых материалов на английском языке на тему оказания услуг.
Материалы в основном предоставляет заказчик.
- Размер страницы – ориентировочно от 800 до 1500 символов с пробелами.
- Рерайт неглубокий. Высокая уникальность не требуется.
- Объём работы - от 2 до 10 страниц.
- Срок выполнения: 2-3 дня.
- Оплата: Webmoney
Предпочтение отдам исполнителю с опытом рерайта на английском языке.
Если есть дополнительные вопросы, обращайтесь в ICQ или личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется написать уникальные тексты с набором ключевых фраз в раздел услуги для всех пунктов меню "Наши услуги" на сайте http://trimod.ruКопирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Описание городов Европы. Подробности в личке.Завершен14 лет назад
Тексты для эзотерического портала Объем около 100 тис знаков без пробелов. Готов платить 1 долл за 1000 знаков.Завершен14 лет назад
Нужно написать доброе, вечное и приятное новогоднее поздравление для рассылки организациям. Какое было поздравление в прошлом году - покажу, чтобы знали чего мне точно понравится) Предлагайте цены!Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Надо сделать рерайт текстов данных в приложении.Завершен14 лет назад
- $25
Необходимо придумать название для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования (витрины, прилавки). Свободный домен в зоне .ru и spb.ru - обязателен. Вслед за данным конкурсом будет организован другой по созданию логотипа. В ...Завершен14 лет назад
- $60
8 статей с оптимизацией под ключиЗавершен14 лет назад
Нужен специалист копирайтер (портфолио с ссылками обязательно!), имеющий опыт редактирования – !!!текстов отчетов, заметок и пр. для интернет и/или печатных СМИ!!!. Оплата – 50 руб./стр. Предоплата. Пожалуйста присылайте ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется подготовить текст на Украинском языке для информационных страниц мебельного сайта. Сайт занимается продажей кухонь, фасадов, моек и т.д. Всего страниц на данный момент две: 1. О компании 2. Технические советы. ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад