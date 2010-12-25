Наполнение небольшого сайта на ENGLISH (рерайт)

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Закрыт3 заявки220 просмотров

Нужно наполнение небольшого СДЛ на ENGLISH (финансовая тематика).

Написание текстов для нескольких разделов белого сайта для людей с использованием рерайта и комбинирования готовых материалов на английском языке на тему оказания услуг.

Материалы в основном предоставляет заказчик.

- Размер страницы – ориентировочно от 800 до 1500 символов с пробелами.

- Рерайт неглубокий. Высокая уникальность не требуется.

- Объём работы - от 2 до 10 страниц.

- Срок выполнения: 2-3 дня.

- Оплата: Webmoney

Предпочтение отдам исполнителю с опытом рерайта на английском языке.

Если есть дополнительные вопросы, обращайтесь в ICQ или личку.

14 лет назад
Templator
Андрей 
63 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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