1. 1 пост в неделю 2. От 1000 до 2000 знаков 3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно). 4. Тематика ...
Наполнение новостной ленты сайта парфюмерии
Ищу человека для постоянного сотрудничества. Тема — написание новостей на сайт о парфюмерии.
Нужен такой формат:
Я кидаю Вам ссылку на новость на англ языке, вы делаете перевод и описание аромата, с употреблением заданных фраз, которые я дам.
Сама новость — 500/600 символов (без пробелов) и описание примерно 1 500 (без пробелов). Сделать нужно будет в течение суток. Оплата — 120 рублей за все (новость и описание).
Пример:
новость на англ —http://www.osmoz.com/Find-a-fragrance/Haute-Couture-Brands/Donna-Karan/IRIS
новость на русском — http://www.spellsmell.ru/news/10277/,
описание — http://www.spellsmell.ru/women/donna-karan/iris/
Каждый день (кроме воскресенья) будет задание в среднем на 4 новости (иногда больше, иногда меньше).
ТЗ на описание ароматов в аттаче.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Требуется Копирайт: - 30 уникальных статей (500-1000 знаков) - ТЗ будет предоставлено - Тематика - Мебель/околомебельная тематика При подаче заявок обязательно указать стоимость ...Завершен13 лет назад
Нужно написать статью для Seo продвижения сайта mebeline.kz. Размер текста , форма А4 (1600-1700 символов ). ВАДИМЗавершен13 лет назад
- $80
Статьи для миралинкс по договорённости в ЛС.Завершен13 лет назад
- $15
Нужно написать статьи-рассказы к скриншотам (картинкам) из мультфильма Винкс. Картинки в прикрепленном файле. Задание: - Объем текста не менее 1000 букв - Обязательно заголовок - Текст должен соответствовать картинке и ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна 31 статья для 31 сайта на главную страницу. Каждая статья: 2 000 символов, без пробелов. Подробное тз в приложении.Завершен13 лет назад
Требуется написание грамотных статей на компьютерную тематику. Если вы считаете что опыт работы на компьютере у вас близок к профи то вы можете обратиться ко мне. Требуются авторы которые отлично разбираются в компьютерных играх ...Завершен13 лет назад
Тема - туризм. Оплата 1Кзбп - 30 руб. Сдача материала - сегодня в 24.00 по мск.Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Серия статей юридической и тематики.Закрыт13 лет назад
Неспешно ищу исполнителя для постоянной работы по написанию сео-текстов. Указывайте, пожалуйста, свой опыт подобной работы, а также стоимость 1000 символов. пы.сы. Наличие примеров текстов с ключами про грузоперевозки - большой плюс.Копирайтинг29 заявокЗакрыт13 лет назад