Наполнение новостной ленты сайта парфюмерии

Ищу человека для постоянного сотрудничества. Тема — написание новостей на сайт о парфюмерии.

Нужен такой формат:

Я кидаю Вам ссылку на новость на англ языке, вы делаете перевод и описание аромата, с употреблением заданных фраз, которые я дам.

Сама новость — 500/600 символов (без пробелов) и описание примерно 1 500 (без пробелов). Сделать нужно будет в течение суток. Оплата — 120 рублей за все (новость и описание).

Пример:

новость на англ —http://www.osmoz.com/Find-a-fragrance/Haute-Couture-Brands/Donna-Karan/IRIS

новость на русском — http://www.spellsmell.ru/news/10277/,

описание — http://www.spellsmell.ru/women/donna-karan/iris/

Каждый день (кроме воскресенья) будет задание в среднем на 4 новости (иногда больше, иногда меньше).

ТЗ на описание ароматов в аттаче.