Наполнение порталов статьями (рерайт)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок237 просмотров

около 300 статей по 2-4 Кз бп  рерайт (исходники предоставляются)

Состав задач: 

1. сделать рерайт уник не менее 90% по адвего

2. Добавить статью на портал

3. добавить страницу со статьей в Яндекс.вебмастер - Оригинальные тексты

Темы форумов: автомобили, cms joomla, дачи-садоводство, свадьба, путешествия и эмиграция.

Пишите, пожалуйста, сразу цену за  1 Кз и тему, в которой Вы специалист.

В лс не пишите, не отвечаю

Оплата на qiwi строго по факту, можно поэтапно.

Joomla
9 лет назад
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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