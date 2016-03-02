Наполнение порталов статьями (рерайт)

около 300 статей по 2-4 Кз бп рерайт (исходники предоставляются)

Состав задач:

1. сделать рерайт уник не менее 90% по адвего

2. Добавить статью на портал

3. добавить страницу со статьей в Яндекс.вебмастер - Оригинальные тексты

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Пишите, пожалуйста, сразу цену за 1 Кз и тему, в которой Вы специалист.

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Оплата на qiwi строго по факту, можно поэтапно.