Наполнение проекта контентом

КопирайтингЗакрыт11 заявок236 просмотров
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Проект №2 - Наполнение сайта контентом на тематику игровых автоматов.

Нужен рерайтер/копирайтер для написания обзорных статей, seo-текстов, рекламных текстов.

1) Обзорные статьи: 20-80шт с объемом от 4000 символов по 40rub/15uah руб за 1000 символов;

2) Рекламных статьи: 10-50шт с объемом 500-1500 символов по 50rub/20uah за 1000 символов;

3) SEO статьи: 3-10шт с 2000-2500 символов по 75rub/30uah за 1000 символов.

Один тестовый проект уже работает, и теперь нужно запускать второй но с учетом недоработок первого.

Оплата на карту ПриватБанка или Яндекс.Кошелек.

Внимание в идеале ищем человека близкого к теме казино и букмекерских контор!

7 лет назад
kazimir_f
Казимир 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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