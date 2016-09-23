Наполнение проекта контентом

Написать 20 отзывов к товарам на сайте Тематика: инкубаторы
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Проект №2 - Наполнение сайта контентом на тематику игровых автоматов.
Нужен рерайтер/копирайтер для написания обзорных статей, seo-текстов, рекламных текстов.
1) Обзорные статьи: 20-80шт с объемом от 4000 символов по 40rub/15uah руб за 1000 символов;
2) Рекламных статьи: 10-50шт с объемом 500-1500 символов по 50rub/20uah за 1000 символов;
3) SEO статьи: 3-10шт с 2000-2500 символов по 75rub/30uah за 1000 символов.
Один тестовый проект уже работает, и теперь нужно запускать второй но с учетом недоработок первого.
Оплата на карту ПриватБанка или Яндекс.Кошелек.
Внимание в идеале ищем человека близкого к теме казино и букмекерских контор!
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