Необходимо наполнение сайта free-soft.name качественными рерайт статьями.

Что нужно будет делать:

1) Вам присылается список програм до начала месяца

2) Вы проверяете все программы на бесплатность. Не временное бэта или тестовое использование, а программы должны быть по-настоящему бесплатными.

3) Находите официальный сайт источник программы и создаете материал, нажав соответствующую кнопку на сайте. А также заполняете название программы и последнюю версию.

4) Находите прямую ссылку на скачивание программы или в случае невозможности скачать по прямой ссылке, находите страницу на официальном сайте с которой можно скачать. Копируете ссылку в материал

5) Находите скриншоты программы или картинки связанные с программой без копирайтов на картинках. Исключение копирайта - копирайт с официального сайта. В случае их отсутствия, создаете скриншоты сами.

6) Загружаете картинки на сайт: http://imageshack.us/ (дам программу для более простой закачки) и вставляете картинки на free-soft.name

7) Пишите текст с уникальностью более 95%.

Пример статья "Скачать бесплатно R.saver 2.1": http://www.free-soft.name/content/rsaver-21

Объемы:

- Минимальный объем текста 2000-3500 символов.

- Минимальное количество картинок 5. В случае невозможности создания 5 картинок, количество картинок в других материалах будет увеличено пропорционально.

- Количество ссылок: одна прямая и вторая на файлообменник (пока, только одну прямую)

Оплата:

Требуется 20 статей в месяц. Оплата по 100р. за одну статью при условии 2000-3500 символов. От 3500 символов цена за статью 150р.

Пишите опыт, сроки и сообщите если готовы работать за более низкую цену.