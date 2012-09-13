Необходимо сделать качественный рерайт предложенного текста, сделать сегодня. Оплата 40руб/тыс.зн без пробелов, без предоплаты. Нужен хороший рерайт.
Наполнение сайта free-soft.name
Необходимо наполнение сайта free-soft.name качественными рерайт статьями.
Что нужно будет делать:
1) Вам присылается список програм до начала месяца
2) Вы проверяете все программы на бесплатность. Не временное бэта или тестовое использование, а программы должны быть по-настоящему бесплатными.
3) Находите официальный сайт источник программы и создаете материал, нажав соответствующую кнопку на сайте. А также заполняете название программы и последнюю версию.
4) Находите прямую ссылку на скачивание программы или в случае невозможности скачать по прямой ссылке, находите страницу на официальном сайте с которой можно скачать. Копируете ссылку в материал
5) Находите скриншоты программы или картинки связанные с программой без копирайтов на картинках. Исключение копирайта - копирайт с официального сайта. В случае их отсутствия, создаете скриншоты сами.
6) Загружаете картинки на сайт: http://imageshack.us/ (дам программу для более простой закачки) и вставляете картинки на free-soft.name
7) Пишите текст с уникальностью более 95%.
Пример статья "Скачать бесплатно R.saver 2.1": http://www.free-soft.name/content/rsaver-21
Объемы:
- Минимальный объем текста 2000-3500 символов.
- Минимальное количество картинок 5. В случае невозможности создания 5 картинок, количество картинок в других материалах будет увеличено пропорционально.
- Количество ссылок: одна прямая и вторая на файлообменник (пока, только одну прямую)
Оплата:
Требуется 20 статей в месяц. Оплата по 100р. за одну статью при условии 2000-3500 символов. От 3500 символов цена за статью 150р.
Пишите опыт, сроки и сообщите если готовы работать за более низкую цену.
Выбранный исполнитель
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