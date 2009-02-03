Наполнение сайта информацией

КопирайтингЗакрыт10 заявок401 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек для составления каталога техники в битриксе.

Техника - сельскохозяйственная, нужно будет находить о ней информацию, технические характеристики из открытых источников и выкладывать на сайт.

15 лет назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Составить тексты ссылок для sape

    Требуется составить тексты ссылок для sape. Требования: - уникальные ссылки . - есстественное окружение ссылки (анкоры как чистые вхождения так и разбавленные). Все предложения в личку, сразу пишите свои цены за 100 ссылок.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Название для еще одной web-студии

    $50

    Помогите пожалуйста придумать название для web-студии, состоящей пока из двух человек. Маленькой такой, но самостоятельной. Автору лучшего названия – 50 WMZ Если так ничего и не выберем, утешительный приз 10 WMZ самому старавшемуся. Предложения кидайте в личку или сюда, ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать уникальные описания. Шкафы.

    Для сайта по продаже шкафов нужны уникальные описания каждой категории. 400-450 знаков для каждой категории. Всего 12 категорий. Пожалуйста указывайте цену не за количество символов, а общую, за весь объём работы. Нужен просто текстовой файл.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Глубокий рерайт по недвижимости, 2000 знаков.

    Требуется глубокий и качественный рерайт статьи из приложения (зарубежная недвижимость, 2000 знаков). Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Оплачивается объем исходного текста. Объем полученного текста ...

    Копирайтинг11 исполнителей
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайтинг для аудиторско-бухгалтерской фирмы

    $250

    НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ ТЕКСТЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО САЙТА. 1. Необходимо создать тексты по разделам - Аудиторская практика (главная страница и 4 подраздела) - Налоговый консалтинг (главная страница и 4 подраздела) - Юридические услуги (главная страница ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание броской статьи о продукте для публикации

    Требуется статья-новость о продукте (молочно-кислый продукт) для публикации на женских ресурсах (к примеру kleo.ru). Требуется глубокое погружение в материал (все есть на сайте), обработка этого материала и написание интересной, легко читаемой и понятной всем женщинам статьи! Цель статьи ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать названия категорий для меню для сайта

    $3

    Необходимо придумать названия категорий, которые будут находиться в меню сайта. Сайт: gadgetclub.su Слева вы увидите уже созданное меню. В него нужно добавить 3-5 новых категорий по тематике сайта. Предлагайте ваши варианты. Название пишите в столбик, по одной категории ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание рекламных статей

    Нужно несколько человек для работы в одном проекте! Требования: умение креативно мыслить, писать рекламные статьи и т.п. Оплата высокая! Дополнительная инфо (подробности о работе, оплата и т.п) по почте (в личку не писать!): [email protected]

    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описание моделей сенсорных киосков

    Требуется креативное описание 17 моделей сенсорных киосков. Примерно по 1000 знаков на каждый. 1000=1$ Информацию можно подчерпнуть с сайтов подобной тематики. Пример http://www.kiosks.ru Информация по новым моделям будет в привате.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад