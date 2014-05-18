Наполнение сайта контентом

$500
КопирайтингЗавершен1 заявка74 просмотра
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Наполнение сайта контентом. Необходимо заполнить разделы о фирме, написать тематические статьи. Подготовить текст для диктора.

10 лет назад
esidrex
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад
$100
2 дня
Вновь обратился к Марине. Выражаю ей большую благодарность за проделанную работу! Думаю, что и в дальнейшем у нас сложатся замечательные рабочие отношения. :)
Приятно было вновь поработать с Игорем. Люблю, когда заказчик знает, что ему нужно =) Рекомендую!
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