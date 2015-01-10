Наполнение сайта: копирайто-рерайт из источника

Здравствуйте!

Недавно мы запустили сайт митапов по WordPress и там читаются доклады, но немного забыли его наполнять информацией о прошедших митапах и озвученных там докладах, в одном из источников кратко описаны наши доклады итп, нужно брать основу оттуда и расширять контент (копирайто-рерайт) + подключать найденный контент по темам докладов из гугла.

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