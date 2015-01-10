Наполнение сайта Журнал "Самара информ"

Здравствуйте, ув. фрилансеры.

Для сайта Журнал "Самара Информ" (saminform.ru) требуется человек из Самары для публикации информационно новостного материала.

Задачи:

- поиск и размещение мест отдыха и проведения досуга (музеи, театры, выставки, катки, достопримечательности, парки, кинотеатры и т.д.), заметка на 1000 - 1500 знаков.

Для всех публикаций нужен качественный рерайт уникальностью не менее 70% по advego.ru, добавление фотографий места (от 3 до 5 фото), описания фотографий, заполнение полей мета-тегов.

По оплате:

30 руб. за 1 добавленный материал (средний объем 1000 - 1500знаков без пробела).

Бюджет 900 рублей.

Оплата поэтапно. Вы написали несколько материалов - после проверки даю Вам замечания по доработки - Вы исправляйте (думаю только на начальном этапе) - я оплачиваю.

Движок сайта – WordPress

Оплата Я.Деньги

Примеры добавленного материала:

http://mosinform.net/bol-shoj-teatr-v-moskve/