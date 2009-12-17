Наполнить сайт информацией

Задача: есть сайт на joomla 1.5, его надо наполнить информацией. А именно представить себя обозревателем этого сайта и придумать что и куда разместить.Частично материал есть, кое какие статьи написать, кое-какие фото разместить, а дальше найти и или написать уникальный контент и выстроить структуру.. Например: раздел такой то, в нем есть своя менюшка, которая обеспечивает навигацию по этому разделу, другой разде, в нем другая менюшка. и тд. Обязательно знание joomla 1.5,это принципиально. Объем страниц порядка 40

адрес сайта в архиве, тематика сайта видна невооруженным взглядом. сроки поджимают

ЗНАНИЕ JOOMLA ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО