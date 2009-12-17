Наполнить сайт информацией

$50
КопирайтингЗавершен8 заявок552 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: есть сайт на joomla 1.5, его надо наполнить информацией. А именно представить себя обозревателем этого сайта и придумать что и куда разместить.Частично материал есть, кое какие статьи написать, кое-какие фото разместить, а дальше найти и или написать уникальный контент и выстроить структуру.. Например: раздел такой то, в нем есть своя менюшка, которая обеспечивает навигацию по этому разделу, другой разде, в нем другая менюшка. и тд. Обязательно знание joomla 1.5,это принципиально. Объем страниц порядка 40

адрес сайта в архиве, тематика сайта видна невооруженным взглядом. сроки поджимают

ЗНАНИЕ JOOMLA ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО

14 лет назад
semen_jorich
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$40
3 дня
Работа выполнена вовремя...
Семен не просто отличный заказчик, но и хороший человек. В общении очень приятен и уважителен. Четко дал понять, какие статьи хочет получить. Оплата прошла без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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