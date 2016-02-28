Наполнить сайт косметической тематики

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Завершен1 заявка122 просмотра

Необходимо наполнить текстом сайт косметической тематики. Примерный суммарный объем текста - около 20 тысяч знаков.

9 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
$20
4 дня
Доволен, рекомендую!
Надежный и ответственный заказчик. Всем довольна. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
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Копирайтинг

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