Название для парапсихологического салона.

Здравствуйте уважаемые копирайтеры/рерайтеры. Нужен очень качественный (заплачу хорошо, но важно чтобы вы разбирались в теме) рерайтинг статей на тему web-разработки, проектирование сайтов, продвижения и т.д. Текст будет проверятся на уникальность и корректором на грамматические/стилевые ошибки. Пишите сумму ...
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Владелец салона - женщина, к сожалению, остальная информация закрыта. В теме названия лучше не писать, в личку - самое то. По истечении недели бабло уходит к лучшему предложению, независимо, принят вариант в окончательное решение, или нет.
P.S. посмотрел присланные варианты (спасибо участникам) - есть интересные названия. Но думаю будут еще лучше. Пишите, не стесняйтесь.
[от 9 июля]. Принял все заявки, посмотрел что прислали, есть конечно интересные варианты, но пока всего один претендент на победу в конкурсе. Надеюсь что будет хотя бы еще один, чтобы был трудный выбор :) Кстати, название салона, которое предложил претендент: не каспер, не кассандра, не мистика и т.д. Я понимаю, что хочется прислать много вариантов, чтобы был выбор. Прошу вас, люди, берите качеством, а не количеством. И чего многие так к касперу прицепились, не понимаю. Странное название для салона. Еще раз спасибо всем учавствующим в конкурсе, жду очередных вариантов названия.
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