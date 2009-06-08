Необходимо написать несколько статей на тему "Парфюмерия Косметика".Ваши предложения с ценой +портфолио
Нейминг открывающегося РА полного цикла.
Уважаемые креативщики!
Необходимо придумать название для открывающегося рекламного агентства полного цикла. Нужна ЯРКАЯ и эстетическая идея!
Название должно легко произноситься и быть благозвучным (без нездоровых ассоциаций), может быть как на русском так и на английском языке.
Для пояснения: симпатичны эклектичные и символьные названия в духе единства противоположного или игра слов и частей слов, НО возможны и другие направления и варианты.
В идеале, НАЗВАНИЕ должно нести в себе ОБРАЗ, ВЫЗЫВАТЬ РЕЗОНАНС и доверие у противоположно настроенных целевых аудиторий (напр. консерваторов и креативщиков)
Названию должен соответствовать свободный легкий домен в зонах ru или com.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $10
Придумать текст для баннера.Завершен16 лет назад
Нужно написать завлекательные тексты-описания для светодиодных светильников. Для каждой модели достаточно нескольких предложений, но таких, чтоб человек заинтересовался. Сама по себе продукция прикольная и функционал необычный. Теперь нужно это хорошо расписать. Вот ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $15
По теме Получение визы. Болгария Статус ПМЖ Статус ВМЖ Налоги в болгарии (по теме недвижимости)Завершен16 лет назад
Добрый день! Необходимо найти и отрерайтить пару новостей по заданной тематике. Объем конечного текста - не менее 1500 знаков. Оплата только вебмани и только 30 рублей за новость. Сроки не горят - можно до ...Завершен16 лет назад
- $100
Требуется рерайт нескольких статей. Возможно постоянное сотрудничество.Копирайтинг17 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Интересуют редакторы новостей Всего 14 разделов, в идеале: 1 раздел = 1 редактор Интересно было бы узнать условия сотрудничества в следующем виде: Кол-во добавляемых новостей в ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо несколько десятков уникальных статей, написанных для людей (не размноженных). 2000-2500 знаков с пробелами. Анкоры в тексте я дам в зависимости от темы статьи. Макс. цена 1 wmz ...Копирайтинг8 исполнителейЗавершен16 лет назад
Нужно придумать громкое, звучное, запоминающееся название портала об экстремальных и уличных видах спорта. Название лучше в одно слово, максимум в два. Лучше на русском. Допускается английский, если слова не заумные. Плюс - проверка на доменное ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется рерайтер для написания читаемых статей, на автомобильные темы, желательно с опытом. Работа есть, предпочтение прошедшим тест, тест представляет рерайт страницы на нижеприведённой ссылке . Количество знаков не важно, главное чтобы был понятен смысл. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад