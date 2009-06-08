Нейминг открывающегося РА полного цикла.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт77 заявок3688 просмотров
#1$

Уважаемые креативщики!

Необходимо придумать название для открывающегося рекламного агентства полного цикла. Нужна ЯРКАЯ и эстетическая идея!

Название должно легко произноситься и быть благозвучным (без нездоровых ассоциаций), может быть как на русском так и на английском языке.

Для пояснения: симпатичны эклектичные и символьные названия в духе единства противоположного или игра слов и частей слов, НО возможны и другие направления и варианты.

В идеале, НАЗВАНИЕ должно нести в себе ОБРАЗ, ВЫЗЫВАТЬ РЕЗОНАНС и доверие у противоположно настроенных целевых аудиторий (напр. консерваторов и креативщиков)

Названию должен соответствовать свободный легкий домен в зонах ru или com.

16 лет назад
ionilin
Оксана 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи

    Необходимо написать несколько статей на тему "Парфюмерия Косметика".Ваши предложения с ценой +портфолио

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать рекламные описания для светильников

    Нужно написать завлекательные тексты-описания для светодиодных светильников. Для каждой модели достаточно нескольких предложений, но таких, чтоб человек заинтересовался. Сама по себе продукция прикольная и функционал необычный. Теперь нужно это хорошо расписать. Вот ...

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Бюджетный рерайт

    Добрый день! Необходимо найти и отрерайтить пару новостей по заданной тематике. Объем конечного текста - не менее 1500 знаков. Оплата только вебмани и только 30 рублей за новость. Сроки не горят - можно до ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт

    $100

    Требуется рерайт нескольких статей. Возможно постоянное сотрудничество.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редактирование новостей

    Здравствуйте. Интересуют редакторы новостей Всего 14 разделов, в идеале: 1 раздел = 1 редактор Интересно было бы узнать условия сотрудничества в следующем виде: Кол-во добавляемых новостей в ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание статей: раскрутка сайтов, мебель, часы

    $100

    Необходимо несколько десятков уникальных статей, написанных для людей (не размноженных). 2000-2500 знаков с пробелами. Анкоры в тексте я дам в зависимости от темы статьи. Макс. цена 1 wmz ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 исполнителей
    Завершен
    16 лет назад

  • Нейминг портала

    Нужно придумать громкое, звучное, запоминающееся название портала об экстремальных и уличных видах спорта. Название лучше в одно слово, максимум в два. Лучше на русском. Допускается английский, если слова не заумные. Плюс - проверка на доменное ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автотема

    Требуется рерайтер для написания читаемых статей, на автомобильные темы, желательно с опытом. Работа есть, предпочтение прошедшим тест, тест представляет рерайт страницы на нижеприведённой ссылке . Количество знаков не важно, главное чтобы был понятен смысл. ...

    Написание статейNode.js
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад